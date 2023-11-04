Advertisement

لبنان

هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
04-11-2023 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1126449-638347129800764349.jpg
Doc-P-1126449-638347129800764349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل سعر صرف دولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 89600 و 89900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبيل ساعات من خطاب نصرالله... هذا ما سجله الدولار في السوق الموازية
lebanon 24
04/11/2023 18:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا
lebanon 24
04/11/2023 18:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. هكذا افتتح صباحا
lebanon 24
04/11/2023 18:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
lebanon 24
04/11/2023 18:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

السوق الموازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:21 | 2023-11-04
12:08 | 2023-11-04
11:21 | 2023-11-04
10:48 | 2023-11-04
10:41 | 2023-11-04
10:20 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24