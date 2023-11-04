"اوجيرو" تعلن عن عطل جديد.. خدمة الإنترنت انقطعت في هذه المناطق!

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أعلنت "اوجيرو" عبر حسابها على منصة "اكس" أن "كابلاً رئيسياً يغذي الموزّع ٤٤ (صبرا - سوق اللحوم) تعرّض للقطع في منطقة بئر حسن جراء حفريات تابعة للبلدية، مما أدى إلى انقطاع خدمات الصوت والإنترنت".وتابعت: "تعمل فرقنا الفنية جاهدة على معالجة هذا العطل الخارج عن إرادتنا".