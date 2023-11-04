تقارير تكشف: "حزب الله" يستخدم سلاحاً قويّاً جديداً ضد اسرائيل

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نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن وسائل إعلام ومصادر عسكرية، اليوم أن "حزب الله" استخدم سلاحاً جديداً قوياً ضد إسرائيل.هذا وذكرت "رويترز" أن مصدرا مطلعا على هجمات "حزب الله" على إسرائيل، قال إن "الجماعة استخدمت صاروخا قويا في هجومها الأخير، لم يستخدم من قبل".وأفاد المصدر بأن "الصاروخ أصاب موقعا إسرائيليا عبر الحدود مقابل قريتي عيتا الشعب ورميش"، لافتاً الى أنه "من غير الواضح ما الذي أصابه الصاروخ وما هي الأضرار التي تسبب بها".