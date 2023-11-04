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لبنان

نصرالله يتلقى تهديداً جديداً.. هذا ما قاله أحد المسؤولين الإسرائيليين!

Lebanon 24
04-11-2023 | 12:08
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنهُ "في حال ارتكب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أي خطأ، فسوف يحسم مصير لبنان".
كلامُ غالانت جاء خلال تقييم أجراه لوضع الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في مقر الفرقة 146، وذلك وفق هيئة البث الرسمية.
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وفي سياق حديثه، قال غالانت: "نحن في موقف دفاعي في الشمال ونهاجم بكل قوة في قطاع غزة. لسنا مهتمين بالدخول في حرب في الشمال".
ووجه غالانت تهديداً إلى الأمين العام لـ"حزب الله" قائلاً له: "يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة ارتكب خطأ وحسم مصير حماس. إذا ارتكب نصر الله ذلك الخطأ فسيحسم مصير لبنان".

وتابع: "سلاح الجو الإسرائيلي يحافظ على قوته القصوى في مواجهة حزب الله".
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