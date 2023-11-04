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لبنان

بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!

Lebanon 24
04-11-2023 | 13:41
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ذكرت قناة "الميادين، اليوم السبت، أنّ "عدّة جهات ديبلوماسية أوروبية وغيرها، اتصلت بـ"حزب الله" في لبنان"، وذلك بعد خطاب أمينه العام السيد حسن نصر الله، أمس الجمعة.
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ونقلت "الميادين" عن مصادر قولها إن "هذه الجهات طرحت أسئلةً استفهاميةً بشأن مواقف السيد نصر الله"، وبالتحديد في ما يتعلّق بـ"كيفية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والاحتمالات المفتوحة التي تحدّث عنها أمين عام الحزب".

وكان نصرالله ألقى أمس خطاباً خلال احتفال أُقيم تكريماً للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس، حمّل فيه الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن العدوان الإسرائيلي على غزة، مشدّداً على أنّ واشنطن "هي التي ترفض أي قرار لوقف إطلاق النار". 

وتحدّث السيد نصر الله عن هدفين يجب العمل عليهما؛ الأول هو وقف العدوان على غزة، والآخر هو انتصار حركة حماس، داعياً الدول العربية إلى "العمل من أجل وقف العدوان على غزة"، عبر قطع العلاقات وسحب السفراء من الأراضي المحتلة، لا الاكتفاء بالتنديد. 

أما في ما يتعلق بـ"الاحتمالات المفتوحة"، فرأى نصرالله إنّ "كل الخيارات في الجبهة اللبنانية مطروحة، ويمكن الذهاب إليها في أي وقت من الأوقات"، كاشفاً أنّ ما يجري هناك "لن يتم الاكتفاء به على أي حال".  

وشدّد نصرالله على القلق الإسرائيلي "من احتمال التصعيد الإضافي، أو تدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة"، واصفاً هذا الاحتمال بـ"الواقعي، ولذلك فإنّ على العدو أن يحسب له الحساب". 

وحذّر السيد نصر الله الاحتلال من "التمادي الذي طال بعض المدنيين في لبنان"، مؤكداً أنّ ذلك "سيُعيدنا إلى معادلة المدني مقابل المدني". 

وتوجّه أمين عام الحزب إلى الأميركيين قائلاً إنّ مصالح واشنطن وجنودها ستكون الخاسر الأكبر، في حال أي حرب إقليمية، مشدداً على "إعداد العدّة للأساطيل الأميركية". (الميادين نت)
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