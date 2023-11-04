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لبنان

ميقاتي بحث مع نظيره الهولندي وضع لبنان وغزة: إستمرار التدهور يهدّد بتمدّد الحرب

Lebanon 24
04-11-2023 | 14:03
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء هولندا مارك روته، وبحث معه في الوضع في لبنان وغزة والمساعي الجارية لاحلال السلام.
 
وكرّر رئيس الحكومة المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، لأن استمرار التدهور على ما هو عليه يهدد بتمدد الحرب الى المنطقة ككل.
 
ونشر رئيس وزراء هولندا تغريدة على منصة "إكس" جاء فيها: "تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي بشأن الوضع المقلق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والذي يؤثر أيضاً على لبنان. ويجب منع المزيد من التصعيد في المنطقة. والموضوع المهم الآخر الذي ناقشناه هو الآفاق طويلة المدى. وتدعو هولندا إلى إقامة دولة آمنة للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل الآمنة".
 
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