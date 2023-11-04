فوق الجنوب.. هذا ما فعلتهُ طائرة إسرائيليّة!

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ طائرة إسرائيلية مُعادية عمدت إلى رمي بالونٍ حراريّ فوق بلدة الشهابية، ما أدّى إلى اشتعال النيران في المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة وسط توترٍ كبير تشهدهُ المناطق الحدودية خلال ساعات المساء، إثر إقدام جيش العدو الإسرائيليّ على قصف عدد من البلدات بالقذائف المدفعية.

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وذكرت المعلومات أن القصف العنيف طالَ مناطق الضبعة، طيرحرفا، والجبين، وذلك وسط تحليقٍ كثيف لطيران الإستطلاع المُعادي

ويأتي هذا القصف إثر إطلاق رشقة صاروخية من الجنوب بإتجاه الأراضي المحتلة، مساء اليوم، فيما قال مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب إن القبة الحديدية حاولت إعتراض الصواريخ التي أطلقت.