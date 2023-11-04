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لبنان

جنبلاط تضامن معها.. قناة عالمية تفصلُ اعلامية لبنانيّة والسبب كلمة "مقاومة"!

Lebanon 24
04-11-2023 | 14:52
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فصلت قناة الـBBC الإعلامية اللبنانية ندى عبد الصمد من عملها، بسبب موقفها من القضية الفلسطينية.
 
 
وأبدى عدد من السياسيين تضامنهم معها، اذ قال وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عبر منصة "إكس": ندى عبد الصمد، إعلاميةٌ وصفت المقاومة بأنّها مقاومة، فعمدت الـBBC "منارة الرأي الحرّ"-من غير شرّ- إلى فصلها من العمل"، مضيفة: "شريفةٌ تنطق بالحقّّ في وجه مجتمع دولي منافق قاتل وظلامي، شريفةٌ تدفع ضريبة انسجامها مع شرفها المهني وضميرها الإنساني. ندى عبد الصمد شريفةٌ من بلادي لها منّا كلّ الإحترام والتقدير".
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بدوره، قال النائب ابراهيم الموسوي عبر "إكس"، تحية تقدير وتضامن واحترام للاعلامية ندى عبد الصمد لموقفها الوطني الشريف الصادح بالحق ، من الواضح ان كل الاعلاميين والاعلاميات الشرفاء يدفعون ثمن مواقفهم المشرفة في مؤسسات  ما يسمى الاعلام الحر العالمية. هذا زمن افتضاح كذبهم حول الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان.
 
 
كما قال الرئيس السابق لحزب الإشتراكي وليد جنبلاط بتغريدة: "التضامن مع مراسلة الـBBC ندى عبد الصمد التي فصلت من العمل وهي التي كانت مراسلة لاذاعة الـBBC العربية ٢٧ عاما لانها وصفت حماس بالمقاومة ولا عجب من بريطانيا التي باعت فلسطين للاسرائيليين عبر وعد بلفور #Gaza".
 
 
 
 

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