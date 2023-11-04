20
o
بيروت
22
o
طرابلس
28
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مفاجأة تكشفها قناة "المنار" عن صاروخ لـ"حزب الله".. إليكم تفاصيلها
Lebanon 24
04-11-2023
|
14:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت قناة "المنار"، اليوم السبت، أنّ "صاروخ بركان" الذي يمتلكه "حزب الله" دخل المعركة التي يخوضها الأخير ضدّ العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وفي مقدمة نشرتها المسائيّة، قالت "المنار": "إصاباتٌ أيضاً عندَ الحدودِ مع لبنان آلَمَت المحتلَ الذي اهتزَّ اليومَ على وقعِ صاروخِ بركان الذي دخلَ المعركةَ نُصرةً لطوفان الاقصى، محرِجاً العدو ومزلزِلاً مواقعَهُ التي أصيبَت بخسائرَ كبيرة".
Advertisement
بدورها، ذكرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أنّ "
صاروخ بركان الذي أطلقه حزب الله على موقع جل العلام الإسرائيلي المقابل لبلدة الضهيرة جنوب لبنان، هو صاروخ ذو رأس حربي يحمل ما بين 300 و500 كيلوغرام من المتفجرات، ويصل مداه إلى 10 كيلومترات".
وكان الحزب أعلن اليوم إستهداف عدد من المواقع الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه أوقع إصابات مؤكدة فيها.
ومساء، نشر الإعلام الحربي التابع لـ"الحزب" مقطعاً مصوراً يظهر فيه حجم الإستهداف الذي تعرضت له المواقع المُعادية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيرا منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان.. انخفاض حاد بالحرارة وثلوج على هذا الارتفاع!
Lebanon 24
وأخيرا منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان.. انخفاض حاد بالحرارة وثلوج على هذا الارتفاع!
05:38 | 2023-11-04
04/11/2023 05:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن عملية إغتيال وتهديدات بقصف بيروت.. إكتشفوا حقيقة الأمر الآن!
Lebanon 24
خبرٌ عن عملية إغتيال وتهديدات بقصف بيروت.. إكتشفوا حقيقة الأمر الآن!
08:08 | 2023-11-04
04/11/2023 08:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
12:48 | 2023-11-04
04/11/2023 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
13:41 | 2023-11-04
04/11/2023 01:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ضربها داخل المستشفى.. تصريح مُفاجئ لنادين الراسي عن شقيقها سيباستيان هذا ما قالته
Lebanon 24
بعدما ضربها داخل المستشفى.. تصريح مُفاجئ لنادين الراسي عن شقيقها سيباستيان هذا ما قالته
01:20 | 2023-11-04
04/11/2023 01:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:13 | 2023-11-04
التوتر يتجدّد.. إسرائيل تقصفُ مناطق جنوبية وتستهدفُ بنية تحتية لـ"حزب الله"
17:42 | 2023-11-04
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
17:30 | 2023-11-04
عملية نوعية لـ"حزب الله".. من إستهدف داخل مستعمرة المطلة الإسرائيليّة؟
17:18 | 2023-11-04
بالصور.. مداهمة منزل إبراهيم الصقر في زحلة وهكذا بدا المشهد
15:54 | 2023-11-04
توسّع القصف الإسرائيلي على الجنوب.. غاراتٌ جديدة تطالُ هذه البلدات
15:17 | 2023-11-04
"عبارة" يُطلقها رئيس حكومة سابق على نصرالله.. هكذا وصفه!
فيديو
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
10:20 | 2023-11-04
05/11/2023 02:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
05:00 | 2023-11-04
05/11/2023 02:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
05/11/2023 02:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24