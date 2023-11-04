ذكرت قناة "المنار"، اليوم السبت، أنّ "صاروخ بركان" الذي يمتلكه "حزب الله" دخل المعركة التي يخوضها الأخير ضدّ العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وفي مقدمة نشرتها المسائيّة، قالت "المنار": "إصاباتٌ أيضاً عندَ الحدودِ مع لبنان آلَمَت المحتلَ الذي اهتزَّ اليومَ على وقعِ صاروخِ بركان الذي دخلَ المعركةَ نُصرةً لطوفان الاقصى، محرِجاً العدو ومزلزِلاً مواقعَهُ التي أصيبَت بخسائرَ كبيرة".

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بدورها، ذكرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أنّ " صاروخ بركان الذي أطلقه حزب الله على موقع جل العلام الإسرائيلي المقابل لبلدة الضهيرة جنوب لبنان، هو صاروخ ذو رأس حربي يحمل ما بين 300 و500 كيلوغرام من المتفجرات، ويصل مداه إلى 10 كيلومترات".

وكان الحزب أعلن اليوم إستهداف عدد من المواقع الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه أوقع إصابات مؤكدة فيها.

ومساء، نشر الإعلام الحربي التابع لـ"الحزب" مقطعاً مصوراً يظهر فيه حجم الإستهداف الذي تعرضت له المواقع المُعادية.