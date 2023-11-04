"عبارة" يُطلقها رئيس حكومة سابق على نصرالله.. هكذا وصفه!

Advertisement

وقال محلل الشؤون العربية في قناة "كان"، أليؤور ليفي، إنّه "ممنوع الاستخفاف بخطاب نصر الله"، خصوصاً بعد ما حدث في الـ7 من تشرين الأول الماضي، يوم أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.ورأى ليفي أنّ السيد نصرالله أرسل ما وصفه بـ"التهديدات الغامضة".وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة الإسرائيليّ الأسبق، إيهود باراك، أنّ نصرالله "شخص ذكي"، مشدّداً على ضرورة "الاستعداد لاحتمال أنّه يهدّئنا لأنّه ينوي تنفيذ هجوم مفاجئ"، على حدّ قوله.