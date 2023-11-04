سيناريو شهدته بيروت قبل 40 عاماً.. هل بإمكانه إنهاء حرب غزّة؟

Advertisement

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، الخميس، "إكمال حصار مدينة غزة"، وأن "وقف إطلاق النار ليس مطروحاً الآن".وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي أذاعته هيئة البث الإسرائيلية، إن "القوات تهاجم المواقع التي تستخدمها قيادة حماس، وحيثما تكون هناك معركة، حتى لو كانت صعبة، فإن الجيش الإسرائيلي ستكون له اليد العليا".ويرى مراقبون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن إنهاء الحصار على قطاع غزة ربما يأتي بعد الوصول إلى اتفاق بين الدول المعنية قد يكرر سيناريو ما جرى في "بيروت 1982"، يقضي بخروج قادة حركة حماس من القطاع إلى دولة أخرى، كما تم ترحيل قادة منظمة التحرير الفلسطينية في الماضي إلى تونس.نائب وزير الخارجية السابق والقيادي في حزب إسرائيل بيتنا، داني إيالون، يقول إن هدف إسرائيل من هذه الحرب هو الوصول إلى قطاع غزة بدون وجود لحركة حماس والقضاء على ترسانتها العسكرية، وإنه لا توجد ممانعة في تكرار سيناريو "بيروت 1982" عندما قبلت إسرائيل بخروج قادة منظمة من لبنان إلى تونس، ويمكن فعل نفس الشيء في غزة.وأضاف السياسي الإسرائيلي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قادة حماس في القطاع يمكن نقلهم إلى دولة قطر التي تستضيف قادة الجناح السياسي للحركة منذ سنوات، ويمكن التوصل لاتفاق عبر محادثات بين إسرائيل وأميركا ومصر تقضي بخروج قادة حماس في القطاع عبر معبر رفح إلى الأراضي المصرية ومنها إلى وجهتهم النهائية في الدوحة.لكن المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور، يقول إن إسرائيل لا يمكن أن تقبل بخروج آمن لقادة حماس من قطاع غزة على غرار ما حدث مع قادة منظمة التحرير في بيروت عام 1982، عندما حاصر الجيش الإسرائيلي العاصمة اللبنانية وتم عقد اتفاق أفضى إلى رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورفاقه عن لبنان.وأضاف غانور، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأوضاع الآن لا تتشابه مع ما جرى في 1982 سواء من حيث الموقف ولا من حيث الأطراف، لأن منظمة التحرير الفلسطينية – التي أصبحت بعد ذلك السلطة الفلسطينية الحالية – لم تكن تتبنى سياسات تدعو إلى محو إسرائيل من الوجود، وبالتالي كان هناك أساس للتفاوض معها، ولكن حماس تتبنى في ميثاقها محو إسرائيل من الوجود وأن دولة فلسطين من البحر إلى النهر.وتابع: "الظروف السياسية في الماضي تختلف عن اليوم، كما أن وجود حماس كقوة داخل غزة يهدد سلامة وأمن إسرائيل، وهذا يحتم إبعادها واجتثاث قدراتها العسكرية والسياسية".