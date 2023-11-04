بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!

كشفت النائبة بولا يعقوبيان عن بعض المعلومات حول زواجها الثاني، وذلك ضمن الموسم الجديد من برنامج المجهول عبر شاشة الـLBCI.

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وقالت بولا يعقوبيان: "لم أتخيل أنني سأتخذ قراراً كهذا... ولكن هناك إنسان استثنائي بكلّ ما للكلمة من معنى دخل حياتي. وكنت قد خضت التجربة مسبقاً ولدي ابني حياتي".وأضافت: "هذا زواج قلب وعقل في الوقت عينه وسني لا يسمح لي أن أكون في زواج حبّ فقط... وأعلم أنني سأكون مع شخص يحترمني وفي كلّ لحظة أشعر معه في الأمان والحبّ... ولهذا السبب اتخذت هذا القرار".وأكّدت بولا أنه بعد مرور عامين على زواجها لا تزال تشعر بالسعادة المُطلقة وأن قصّة حبّها مع زوجها موفّق تُشبه "روميو وجولييت"، نافيةً كلّ إشاعات الطلاق الّتي أُطلقت على زواجها في الآونة الأخيرة.