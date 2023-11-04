Advertisement

لبنان

بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!

Lebanon 24
04-11-2023 | 17:42
A-
A+
Doc-P-1126570-638347381370597934.jpg
Doc-P-1126570-638347381370597934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت النائبة بولا يعقوبيان عن بعض المعلومات حول زواجها الثاني، وذلك ضمن الموسم الجديد من برنامج المجهول عبر شاشة الـLBCI.
 
وقالت بولا يعقوبيان: "لم أتخيل أنني سأتخذ قراراً كهذا... ولكن هناك إنسان استثنائي بكلّ ما للكلمة من معنى دخل حياتي. وكنت قد خضت التجربة مسبقاً ولدي ابني حياتي".
Advertisement
 
وأضافت: "هذا زواج قلب وعقل في الوقت عينه وسني لا يسمح لي أن أكون في زواج حبّ فقط... وأعلم أنني سأكون مع شخص يحترمني وفي كلّ لحظة أشعر معه في الأمان والحبّ... ولهذا السبب اتخذت هذا القرار".
 
وأكّدت بولا أنه بعد مرور عامين على زواجها لا تزال تشعر بالسعادة المُطلقة وأن قصّة حبّها مع زوجها موفّق تُشبه "روميو وجولييت"، نافيةً كلّ إشاعات الطلاق الّتي أُطلقت على زواجها في الآونة الأخيرة.
 
 
وعرض الإعلامي رودولف خلال الحلقة، صوراً رومانسية ليعقوبيان وزوجها من حفل زفافهما، وقالت إنها تُعرض على الهواء للمرة الأولى.
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:13 | 2023-11-04
17:30 | 2023-11-04
17:18 | 2023-11-04
15:54 | 2023-11-04
15:17 | 2023-11-04
15:00 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24