بعد قصفٍ عنيف خلال الساعات الماضية.. كيف يبدو وضع الجنوب الآن؟

تشهدُ جبهة الجنوب هدوءاً حذراً، صباح اليوم الأحد، وذلك عقب سلسلة من الإعتداءات نفذتها إسرائيل ضد عدد من القرى الحدودية، أمس السبت.

وخلال الساعات الماضية، استهدف العدو الإسرائيلي مناطق مزرعة بسطرة، طيرحرفا، الجبين، الضبعة، مرتفعات حلتا، الوزاني، عيتا الشعب، يارون، عيترون، شيحين، رامية، ميس الجبل، الضهيرة.

وخلال ساعات المساء، أعلن إستهداف مكمنٍ لجنود العدو الإسرائيليّ داخل أحد منازل مُستعمرة المطلة، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إصابات مؤكدة في الهدف.



ولفت الحزب إلى أنّ هذه العملية جاءت رداً على قتل إسرائيل العديد من المدنيين في لبنان خلال الأيام الماضية.

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيليّ في بيان أنه "تم رصد عدد من عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية بإتجاه فلسطين المحتلة"، مشيراً إلى أنه تم الرد على ذلك بقصف أهداف لـ"حزب الله".

وفي السياق، بثّ الجيش الإسرائيليّ مقطع فيديو يُظهر لحظة مهاجمة قواته المعادية ما زعم أنه "بنية تحتيّة للحزب في الجنوب".

מטוסי קרב של צה"ל תקפו מוקדם יותר הערב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, לאחר שזוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל. לא זוהו נפילות בשטחנו.

בנוסף, זוהה ירי נ"ט לעבר מרחב מטולה, אין נפגעים. pic.twitter.com/wvpqAVnUH2 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 4, 2023 Advertisement

ويوم أمس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنهُ "في حال ارتكب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أي خطأ، فسوف يحسم مصير لبنان".

كلامُ غالانت جاء خلال تقييم أجراه لوضع الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في مقر الفرقة 146، وذلك وفق هيئة البث الرسمية.



وفي سياق حديثه، قال غالانت: "نحن في موقف دفاعي في الشمال ونهاجم بكل قوة في قطاع غزة. لسنا مهتمين بالدخول في حرب في الشمال".

ووجه غالانت تهديداً إلى الأمين العام لـ"حزب الله" قائلاً له: "يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة ارتكب خطأ وحسم مصير حماس. إذا ارتكب نصر الله ذلك الخطأ فسيحسم مصير لبنان".



وتابع: "سلاح الجو الإسرائيلي يحافظ على قوته القصوى في مواجهة حزب الله".