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لبنان
الجلسة التشريعية رهن هذا المطلب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-11-2023
|
02:15
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في إطار السعي إلى تأمين إنعقاد جلسة نيابية عامة من أجل التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، لفت مصدر نيابي مطلع إلى أنّ "هذا الأمر لن يتحقق إلا في حال كان جدول الأعمال يتضمن بنوداً تشريعية يعتبرها رئيس مجلس النواب نبيه بري من ضمن تشريع الضرورة وهي كثيرة اليوم بسبب عدم إنعقاد مثل هذه الجلسات منذ فترة طويلة".
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ولفت المصدر إلى أن "موافقة الرئيس بري على جلسة بجدول أعمال من 10 بنود مثلاً مناسب له كونه يكون بهذه الخطوة كسر موقف المعارضة من عدم التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية ويكون قد أعطى المعارضة إمكانية التمديد لقائد الجيش، أي ضرب عصفورين بحجرٍ واحد".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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