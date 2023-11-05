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لبنان

خلافات "التيار" تظهر الى العلن والجو غير ملائم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-11-2023 | 02:30
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عادت الخلافات للظهور داخل "التيار الوطني الحر" بسبب التوترات الأمنية والعسكرية التي تسيطر على الميدان في جنوب لبنان وفي المنطقة ككل.
وبحسب المصادر، فإن جزءاً من قيادة التيار يرفض الغطاء السياسي الكامل الذي منحه رئيس "التيار" جبران باسيل لـ"حزب الله"، والذي يعني ان باسيل سيقف مع الحزب حتى لو افتعل حرباً مع اسرائيل.
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وتشير المصادر إلى أنه في مواجهة هؤلاء، هناك عدد لا بأس به من القياديين وجزء من الجمهور يقف بشكل كبير الى جانب الحزب ويظهر تضامناً كبيراً مع فلسطين وغزة، ما يساهم في زيادة الشرخ بين الطرفين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ الخلاف العوني العوني ظهر الى العلن وتحديداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ بات الناشطون وكوادر "التيار" يتراشقون بالاتهامات بشكل لافت علني.
وترى المصادر ان نائب رئيس "التيار" ناجي حايك يلعب دوراً جدياً في تعزيز حضور الفريق المعادي للحزب داخل "التيار"، حتى بات الناشطون العونيون يستشهدون بمواقفه للتأكيد على انهم بات لديهم حضور داخل المؤسسة الحزبية، وقد فرضوا ذلك على الجميع.
وفي سياق متصل، تقول مصادر مطلعة إنه "وبالرغم من التصريحات الرسمية لعدد لا بأس به من الأحزاب والقيادات السياسية والتي تعطي غطاء جدياً لـ"حزب الله" في حال تطورت المعركة الى حرب مفتوحة، إلا أن الواقع على الأرض يبدو مختلفاً.
وتشير المصادر إلى أنّ "الاحتضان السياسي لم ينعكس بشكل كاف في الشارع اللبناني، خصوصاً في بعض المناطق التي يسيطر عليها خصوم الحزب، والتي لا تزال تشهد مواقف معارضة بشكل كبير لأي تدحرج للمعركة".
وترى المصادر أنّ "حزب الله" بات لديه تصور واضح للواقع الشعبي في كل  البيئات، ومتأكد من أن مواقف بعض القيادات لم ينعكس بشكل كامل لدى جمهورها، وهذا ما سيؤثر سلباً على المهجرين في حال تطورت المعركة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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