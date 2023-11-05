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لبنان

محامٍ يعرض خدماته على "وزير"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-11-2023 | 02:15
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أحدَ المُحامين الحزبيين الطامحين للترشح للنيابة عرض خدماته القانونية لوزير في وزارة خدماتية علّه يستفيد في تقديم خدمات للناخبين في منطقته.
 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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