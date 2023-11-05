بعد أيام.. هذا ما سيحصلُ مع قاضٍ حقق مع رياض سلامة

من المُنتظر إحالة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا إلى التقاعد خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي سيترُك موقعه شاغراً حتى تعيين بديل.

وحتى الآن، لم يتبين ما إذا كانت هناك مساعٍ واضحة لتجنيب موقع أبو سمرا الفراغ، علماً أن الأخير كان ممسكاً بملفات مفصلية جداً أبرزها مرتبطة بالقطاع المالي، كما أنه حقق أيضاً من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.