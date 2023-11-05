زيادة لافتة في سعر "تنكة" الزيت.. هكذا أصبح

اشتكى العديد من المواطنين من أنّ سعر "تنكة" زيت الزيتون هذا العام، تتراوح ما بين 140 و160 دولاراً، علماً أنّه في السنة الماضيّة، كانت الأسعار ما بين 90 و120 دولاراً.

وقال أحد بائعي زيت الزيتون لـ"لبنان24"، إنّ المعارك في الجنوب، ضربت موسم الزيتون، والعدوّ الإسرائيليّ يعمد إلى قصف الأراضي المزروعة بشجر الزيتون بقنابل فوسفوريّة مضرّة جدّاً للمحاصيل الزراعيّة ولصحّة الإنسان.

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وأشار إلى أنّ بائعي الزيتون في مناطق أخرى استفادوا من هذا الوضع جنوباً، ورفعوا أسعارهم، علماً أنّ عدداً قليلاً من المزارعين وصل إلى أراضيه التي لم تطلها بعد القذائف الإسرائيليّة في الجنوب.

ورغم كل ذلك، رُصدت خلال الأيام القليلة الماضية عملية إنتقال شاحنات مُحمّلة بزيت الزيتون من القرى الحدودية في الجنوب باتجاه بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى.

وقال عامل داخل إحدى المعاصر في الجنوب لـ"لبنان24" إنَّ بعض سكان المنطقة الحدودية تمكنوا من "تحويش زيتونهم"، وبالتالي بات الزيتُ الجنوبيّ الجديد متوفراً وسيُباع بين 120 و 150 دولاراً كحدّ أقصى.