خوفاً من الحرب... أهالي لا يُسدّدون أقساط المدارس

علم "لبنان24" أنّ العديد من الأهالي لم يُسدّدوا أقساط أولادهم في المدارس، خوفاً من إندلاع الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المدارس في الجنوب، وخصوصاً تلك القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة، أقفلت بسبب الإشتباكات اليوميّة بين "حزب الله" وإسرائيل، وقرّر الأهل ألا يدفعوا أقساط أولادهم، لأنّهم لا يذهبون إلى مدارسهم من جهّة، وهناك خطرٌ من توسّع رقعة المعارك لتطال لبنان، من جهّة أخرى.