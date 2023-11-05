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لبنان

الآن.. قصفٌ إسرائيلي في الجنوب والقذائف تطالُ هذه البلدات!

Lebanon 24
05-11-2023 | 01:37
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جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، صباح اليوم الأحد، إذ أقدمَ على قصف عدد من البلدات الحدودية وهي علما الشعب، الناقورة واللبونة.
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كذلك، أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ مدفعية الجيش الإسرائيليّ استهدفت أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيفة، كما إستهدفت بلدة راميا بـ3 قذائف. 

وكانَ مُحيط عددٍ من البلدات (اللبونة، الناقورة، علما الشعب، عيتا الشعب، مروحين، الجبين وبلاط)، تعرض ليل أمس لقصف مدفعي مُعادٍ، كما أطلق العدو القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق، حيث قد قضت الحرائق على ثلث الأشجار المعمرة وبخاصة في محيط علما الشعب.

كذلك، تعرضت تلة حمامص لقصف مدفعي مُعادٍ ليل أمس.

 
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