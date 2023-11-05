آخر ما قيلَ عن خطاب نصرالله.. باحثة تتحدث عن أمرٍ يؤدي إلى حرب!

قالت مديرة مركز "مالكوم كير كارنيغي" للشرق الأوسط، مهى يحيى إنّ المواقف الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بشأن حرب غزة والصراع في جنوب لبنان ضد العدو الإسرائيلي، تُظهر أن "الحزب ليس مهتماً مع إيران بالدخول في حرب"، وأضافت: "في حال كان لا بدّ لهما من فعل ذلك، فالنزاع لن يكون محلياً بل سيتحوّل بسرعة إلى نزاع إقليمي أو دولي، وهو ما يودّ حزب الله وإيران تفاديه".

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وتعتبر يحيى أن خطاب نصرالله كان "بمثابة الحل الوسطي الأفضل" الذي يمكن تقديمه، بينما يجد نفسه مع حلفائه في "وضع صعب، سواء تدخلوا أو لم يتدخلوا". (بلينكس - blinx)