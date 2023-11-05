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لبنان

عاجلٌ جداً من الجنوب.. إسرائيل تقصفُ سيارة إسعاف!

Lebanon 24
05-11-2023 | 02:43
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب، بأنّ جيش العدو الإسرائيلي إستهدفَ سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرّسالة الإسلامية في وادي الضبعة غرب طيرحرفا وذلك أثناء توجهها لنقل جريح.
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وذكرت المعلومات أن القصف الذي طال السيارة أدى إلى إصابة طاقمها المؤلف من 4 مسعفين بجروح.
 
بدورها، قالت معلومات "لبنان24" إن "المسعفين كانوا يحاولون سحب شهيدين لحزب الله جرّاء إستهداف إسرائيلي في المنطقة نفسها، وذلك قبل قصفهم بواسطة طائرة مُسيرة مُعادية". 

ولفتت المصادر إلى أن إصابات المسعفين تتراوح بين طفيفة ومتوسطة، وقد عمل الجيش اللبناني بالتنسيق مع "اليونيفيل" على سحبهم فوراً من مكان الإستهداف.
 
 
 
 
 
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