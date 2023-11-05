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لبنان

التوتر يتجدّد في الجنوب.. صاروخ ينطلق من لبنان بإتجاه موقع إسرائيليّ!

Lebanon 24
05-11-2023 | 02:55
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أفادت قناة "الحدث" عن إطلاق صاروخٍ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صافرات الإنذار دوّت في مناطق الجليل الأعلى المحاذية للبنان في وقت سابق اليوم الأحد. 
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وكانت مندوبة "لبنان24" في الجنوب أفادت بأنّ جيش العدو الإسرائيلي إستهدفَ سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرّسالة الإسلامية في وادي الضبعة غرب طيرحرفا وذلك أثناء توجهها لنقل جريح.
وذكرت المعلومات أن القصف الذي طال السيارة أدى إلى إصابة طاقمها المؤلف من 4 مسعفين بجروح.
بدورها، قالت مصادر ميدانية إنّ إستهداف المسعفين حصل أثناء محاولتهم سحب جرحى جراء قصف إسرائيلي طالَ منطقة وادي الضبعة.
ولفتت المصادر إلى أن إصابات المسعفين تتراوح بين طفيفة ومتوسطة، وقد عمل الجيش اللبناني بالتنسيق مع "اليونيفيل" على سحبهم فوراً من مكان الإستهداف.
 
 

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