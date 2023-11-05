حديثٌ عن تسلّل عند الحدود في الجنوب.. وهذا ما أعلنه جيش العدو

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، أنه في أعقاب إنذار تمّ إطلاقه في مستوطنة "متات" في الجليل الأعلى، اعترضت طائرة اعتراضية إسرائيلية هدفاً حاول العبور من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية.

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من جهتها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أنّ جيش العدو الإسرائيليّ قصف أطراف بلدات علما الشعب ومروحين والضهيرة والناقورة واللبونة وتبليسين. بدورها، أفادت قناة "الحدث" عن إطلاق صاروخٍ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.



وكانت مندوبة "لبنان24" في الجنوب أفادت بأنّ الجيش الإسرائيليّ إستهدفَ سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرّسالة الإسلامية في وادي الضبعة غرب طيرحرفا وذلك أثناء توجهها لنقل جريح.



وذكرت المعلومات أنّ القصف الذي طال السيارة أدى إلى إصابة طاقمها المؤلف من 4 مسعفين بجروح.



من جهتها، قالت مصادر ميدانية إنّ إستهداف المسعفين حصل أثناء محاولتهم سحب جرحى جراء قصف إسرائيلي طالَ منطقة وادي الضبعة.



ولفتت المصادر إلى أنَّ إصابات المسعفين تتراوح بين طفيفة ومتوسطة، وقد عمل الجيش اللبناني بالتنسيق مع "اليونيفيل" على سحبهم فوراً من مكان الإستهداف.







