وسط توتر الجنوب.. إليكم سعر الدولار صباح الأحد

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وتتزامن هذه التسعيرة مع توتر أمني على الجبهة الجنوبية.







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