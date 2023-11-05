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لبنان

جديد الإعتداء الإسرائيليّ على مُسعفين في الجنوب.. بيانٌ يكشف الملابسات

Lebanon 24
05-11-2023 | 03:41
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أصدرت غرفة عمليات الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية بياناً، اليوم الأحد، كشفت فيه ملابسات إستهداف الجيش الإسرائيلي سيارتين تابعتين لكشافة الرسالة في جنوب لبنان.
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وقالت غرفة العمليات في بيان: "في ساعات الفجر الاولى واثناء قيام سيارتين تابعتين للدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية القيام بواجبهما الانساني باجلاء عدد من المصابين من احد المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في اطراف طير حرفا قضاء صور، عمدت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي الى استهداف السيارتين بشكل مباشر مما ادى الى اصابة اربعة مسعفين بجروح متوسطة نقلوا على اثرها الى احد مستشفيات صور للمعالجة".
 
وأضافت: "إن جمعية كشافة الرسالة الاسلامية ومسعفيها الذين لم تثنهم جرائم استهداف الاحتلال الاسرائيلي لسياراتها وطواقمها ومقراتها طيلة سنوات الاحتلال الاسرائيلي وفي كافة حروبة العدوانية على لبنان وما مجزرة اسعاف المنصوري إلا عينة من هذه العدوانية فالجمعية وكل العاملين فيها مستمرون في أداء واجبهم الانساني تضع هذه الجريمة برسم المجتمع الدولي الذي يجب ان يتحرك فورا لردع اسرائيل ووقف جرائمها وخرقها للقوانين والاعراف والمواثيق الدولية التي تحظر على أي كان إعاقة عمل المسعفين تحت أي ظرف من الظروف".
 
 
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