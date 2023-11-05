Advertisement

لبنان

"وكأن الفراغ في سدة الرئاسة مقصود".. الراعي: هذا الكلام معيب!

Lebanon 24
05-11-2023 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1126687-638347796791804706.jpg
Doc-P-1126687-638347796791804706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنه "من المعيب حقا أن نسمع كلاماً عن إسقاط قائد الجيش العماد جوزف عون، في وقت تحتاج هذه المؤسسة إلى مزيد من الدعم والوقوف الى جانبها".

وقال الراعي في عظة قداس الأحد من بكركي: "ها هي السنة الثانية تبدأ وسدة رئاسة الجمهورية في فراغ، وكأنه مقصود لتنفيذ الزبائنية في إدارات الدولة، ويجب مهما كلّف الامر انتخاب رئيس للجمهورية".
Advertisement

وعلى خط الحرب الدائرة في فلسطين، رأى الراعي أن "الحل الوحيد للسلام هو قيام الدولتين بنتيجة المفاوضات، وقد آن الآوان لإعطاء الفلسطينيين حقهم فالجميع يشعر بالخوف من امتداد الحرب الى لبنان ونصلي لوقف الجرائم ضد الانسانية".

كما أشار إلى أنه بحث "مع رئيسة حكومة إيطاليا ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وموضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم وضرورة وقف النار في غزة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2023-11-05
04:00 | 2023-11-05
06:58 | 2023-11-05
06:15 | 2023-11-05
06:08 | 2023-11-05
06:00 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24