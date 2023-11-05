"وكأن الفراغ في سدة الرئاسة مقصود".. الراعي: هذا الكلام معيب!

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إعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنه "من المعيب حقا أن نسمع كلاماً عن إسقاط قائد الجيش العماد جوزف عون، في وقت تحتاج هذه المؤسسة إلى مزيد من الدعم والوقوف الى جانبها".وقال الراعي في عظة قداس الأحد من بكركي: "ها هي السنة الثانية تبدأ وسدة رئاسة الجمهورية في فراغ، وكأنه مقصود لتنفيذ الزبائنية في إدارات الدولة، ويجب مهما كلّف الامر انتخاب رئيس للجمهورية".وعلى خط الحرب الدائرة في فلسطين، رأى الراعي أن "الحل الوحيد للسلام هو قيام الدولتين بنتيجة المفاوضات، وقد آن الآوان لإعطاء الفلسطينيين حقهم فالجميع يشعر بالخوف من امتداد الحرب الى لبنان ونصلي لوقف الجرائم ضد الانسانية".كما أشار إلى أنه بحث "مع رئيسة حكومة إيطاليا ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وموضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم وضرورة وقف النار في غزة".