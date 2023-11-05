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لبنان

باسيل زار الراعي ليلاً.. ماذا دار في لقائهما؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 04:20
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كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على منصلة "أكس": "زرت ليلاً غبطة البطريرك وهنأته بسلامة العودة واطلعته على الجولة التشاورية التي قمت بها وعلى نتائجها. شجّعني على استكمال التشاور، واتفقنا على ان انتخاب رئيس للجمهورية هو أساس إعادة تكوين السلطة، ومفتاح معالجة الأزمات ووقف تفكّك المؤسسات، وأن أي قرار يخالف الميثاق والدستور هو إمعان بضرب الدولة والشراكة الوطنية. أكّدت للبطريرك استعدادنا الالتزام ميثاق شرف لدعم أي رئيس جمهورية يتم انتخابه بجلسة انتخاب مفتوحة، في حال لم يتمّ التوافق قريباً على اسم جامع، اذا كان هذا الامر يساعد بإنهاء الفراغ ووقف تحلّل الدولة. توافقنا على انّه من واجب مجلس النواب انهاء الفراغ الرئاسي بسرعة وبحسب الدستور".
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