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لبنان

"حزب الله" ينعى شهيدين جديدين

Lebanon 24
05-11-2023 | 05:31
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نعى "حزب الله" الشهيد أحمد محمد سليم من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
كذلك، نعت "المقاومة الإسلاميّة" قاسم ابراهيم أبو طعام من مدينة صور في جنوب لبنان.
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