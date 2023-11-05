"حزب الله" ينعى شهيدين جديدين

كذلك، نعت "المقاومة الإسلاميّة" قاسم ابراهيم أبو طعام من مدينة صور في جنوب لبنان.

Advertisement

نعى "حزب الله" الشهيد أحمد محمد سليم من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.