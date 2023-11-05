وديع الخازن يثني على مبادرات ميقاتي

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أثنى الوزير السابق وديع الخازن في بيان، على مبادرات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وجولاته المكّوكية ولقاءاته الرسمية التي يجريها "بهدف وأد العدوان على غزّة وعدم تمدّده خارج حدود فلسطين المحتلة، وبالتالي جرّ لبنان وسائر الدول العربية والأسرة الدولية إلى حرب إقليمية مدمّرة".ورأى في جولات ميقاتي وإتّصالاته "إستعادة لرسالة لبنان الحريص على الإستقرار الإقليمي والسلام العالمي، وتغليب منطق العدالة والقانون والحق على الظلم والعنصرية ومنهجية التدمير، والتهجير، والقتل، والإجرام".وجدّد الخازن تقديره للامين العام ل"حزب الله" السيّد حسن نصر الله، ول"حكمته التي حازت إحترام الخصوم والمناصرين على السواء، خصوصًا وأنها أراحت هواجس الكثيرين وقلقهم، ووازنت بين نصرة الحقّ الفلسطيني وحماية السيادة اللبنانية، والتصدّي لبربرية العدوّ الصهيوني وإستفزازاته المُتواصلة".