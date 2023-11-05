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لبنان

في الضاحيّة الجنوبيّة.. شهر مسدسه بوجه عناصر قوى الأمن وحاول إطلاق النار عليهم

Lebanon 24
05-11-2023 | 05:41
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

   بنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي لكشف المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة أحد المروّجين الذي ينشط في محلّة المشرّفيّة – الضّاحية الجنوبيّة، وهو المدعو:
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م. م. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم تجارة مخّدرات.
   بتاريخ 31-10-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في المحلّة المذكورة، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة، جرى ضبطها. وأثناء عملية التوقيف، أقدم على شهر مسدس حربي بوجه عناصر الدورية محاولا إطلاق النّار باتجاههم، إلّا أنّهم تمكّنوا من السّيطرة عليه وتجريده من سلاحه وضبطه مع /6/ طلقات صالحة للاستعمال.

   بتفتيشه والدراجة، تم ضبط كميّات من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف ودفتر ورق لف سجائر.

  بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في المشرّفيّة.

أودع والمضبوطات المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص.
 
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