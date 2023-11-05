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لبنان

الرئيس ميقاتي التقى العاهل الاردني... لوقف الحرب في غزة وايجاد حل عادل ونهائي

Lebanon 24
05-11-2023 | 06:19
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إستقبل  ملك الاردن  عبدالله الثاني، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور ولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. 

وفي خلال اللقاء أكد الملك عبدالله"ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم". وتم التشديد"على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع". وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد  الملك عبدالله"دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم". من جانبه، أشاد الرئيس ميقاتي بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار.
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وشدد الرئيس ميقاتي على ضرورة الاستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزة والتوصل الى حل يبقي الفلسطينيين في أرضهم لتبقى قضيتهم حية ويصار الى التوصل الى حل عادل ونهائي".
 
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