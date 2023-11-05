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لبنان
بشأن كيفية تعاطي "الحزب" مع موضوع غزة... هذا ما قاله طوني فرنجيّة
Lebanon 24
05-11-2023
|
07:28
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أكّد النائب طوني فرنجيه أنّ " الانتخابات الجامعية التي تحصل في مختلف جامعات لبنان تشكل محطة يتمكّن الشباب من خلالها من ممارسة العملية الديمقراطية، ولطالما شكّلت الانتخابات في جامعة الـ" NDU" محط اهتمام كبير بالنسبة لـ"تيار المرده" الذي أثبت سنة بعد سنة قدرته على الفوز فيها، واليوم نتمسك أكثر من أيّ وقت مضى في المشاركة في العمل السياسي والحزبي والديمقراطي الجامعي".
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فرنجيه وضمن سلسلة لقاءات يعقدها تباعا مع طلاب "تيار المرده" في جامعة الـ "NDU"، استقبل وفداً منهم في دارته في زغرتا بحضور مسؤول مكتب الطلاب في "المرده" شادي القارح، ورداً على سؤال حول ما يجري اليوم في غزة، قال: "من المبكر تقييم أثر الحرب الدائرة في قطاع غزة على السياسة اللبنانية الداخلية، غير أنّ "حزب الله" يتعامل مع الموضوع بوعي فائق ومسؤولية وطنيّة وقد أثبت أنّه قوة ردع فاعلة بوجه العدوّ الإسرائيليّ، فارضاً معادلة جديدة تمكن من خلالها من منع "إسرائيل" من التفكير في غزو لبنان".
وأضاف: " أثبتت المقاومة انها حاجة وطنية، لذلك إن أدركنا كيف نتعامل معها، بالتعاون والتنسيق والوحدة، سنستطيع أن نحمي بلدنا ونصونه، وهذه المعادلة هي أساسية لاعادة تفعيل دور لبنان وبناء اقتصاده".
وختم فرنجيه معتبراً أنّه " من الضروري أن يكون لنا رئيساً للجمهورية قادرعلى فهم هذه المعادلة والاستفادة منها لصون الداخل اللبناني وأمانه واستقراره وبناء دولة المؤسسات".
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