جنبلاط: وأخيراً

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علق النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "اكس"، على الخلاف العلني الذي وقع بين وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصرية سامح شكري أثناء وجود الصحافة، وكتب قائلاً: عظيم، وأخيراً".