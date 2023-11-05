إشكال عائليّ بين أولاد العمّ... إطلاق نار وإصابة شخص

‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين م.ي وشقيقته م.ي مع إبن عمّهم ن.ي.، بسبب خلاف عائليّ، في القبة في طرابلس.



‎وقد تطوّر الإشكال إلى قيام م.ي بإطلاق النار، فُأصيب ع.ق عن طريق الخطأ، أثناء وجوده في المحلة المذكورة.

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