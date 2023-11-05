كلام إسرائيليّ لافت عن "الحزب"... ماذا قالت وسائل إعلام عما يجري في الجنوب؟

أفادت "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها، إنّ "حزب الله" يمتلك زمام المبادرة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.

وأشارت وسائل الإعلام العبريّة، إلى أنّ "الجيش الإسرائيليّ محبط، وفي موقع الردّ طوال الوقت".