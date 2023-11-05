Advertisement

لبنان

كلام إسرائيليّ لافت عن "الحزب"... ماذا قالت وسائل إعلام عما يجري في الجنوب؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1126789-638347990239112722.jpg
Doc-P-1126789-638347990239112722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها، إنّ "حزب الله" يمتلك زمام المبادرة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.
 
 
وأشارت وسائل الإعلام العبريّة، إلى أنّ "الجيش الإسرائيليّ محبط، وفي موقع الردّ طوال الوقت".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جبهة الجنوب تلتهب غداة خطاب نصرالله وحزب الله يٌدخل "البركان" الى المعركة
lebanon 24
05/11/2023 17:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد "حزب الله" في الجنوب لـ"تعزيز دفاعاته" ليس إلا
lebanon 24
05/11/2023 17:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بصاروخ أرض جو.. حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة فوق الجنوب والجيش الإسرائيلي ينفي!
lebanon 24
05/11/2023 17:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: أسقطنا بواسطة صاروخ أرض جو مسيرة إسرائيلية في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان
lebanon 24
05/11/2023 17:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

الجنوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:41 | 2023-11-05
10:23 | 2023-11-05
10:08 | 2023-11-05
10:00 | 2023-11-05
09:23 | 2023-11-05
08:54 | 2023-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24