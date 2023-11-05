انضم كجندي إحتياط... مقتل حاخام إسرائيليّ قرب الحدود مع لبنان

أفادت "الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها، إنّ حاخاماً قُتل متأثرا بجروح في انقلاب دبابة عند الحدود مع لبنان، بعد انضمامه للجيش كجندي احتياط.

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