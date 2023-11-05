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لبنان

انضم كجندي إحتياط... مقتل حاخام إسرائيليّ قرب الحدود مع لبنان

Lebanon 24
05-11-2023 | 10:08
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أفادت "الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها، إنّ حاخاماً قُتل متأثرا بجروح في انقلاب دبابة عند الحدود مع لبنان، بعد انضمامه للجيش كجندي احتياط.
 
 
 
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