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لبنان
انضم كجندي إحتياط... مقتل حاخام إسرائيليّ قرب الحدود مع لبنان
Lebanon 24
05-11-2023
|
10:08
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أفادت "الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها، إنّ حاخاماً قُتل متأثرا بجروح في انقلاب دبابة عند الحدود مع لبنان، بعد انضمامه للجيش كجندي احتياط.
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