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لبنان
قاووق: حزب الله كان أوّل من انتصر لغزة
Lebanon 24
05-11-2023
|
10:23
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شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "دخول المقاومة الإسلامية في المعركة ضد العدو الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى، تأكيد أن المقاومة تهزأ بكل الأساطيل وحاملات الطائرات، وأن استمرار عمليات المقاومة في الجنوب نصرة لغزة، يعني أن المقاومة أخذت بكل هذه الرسائل والتهديدات وضربت بها عرض الحائط".
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كلام قاووق جاء خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" ل"الشهيد على طريق القدس" علي عباس ملحم في حسينية بلدة مجدل سلم الجنوبية، بحضور عضوي كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبين حسن عز الدين وحسين جشي، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.
وقال قاووق: "إن المقاومة تعرف ما هو المطلوب من خلال التنسيق مع قيادة المقاومة في غزة، وهي تقوم بواجبها من دون أن تكترث لكل التهديدات".
وشدد على أن "دماء شهدائنا الأبرار في المقاومة الإسلامية تكتب أسمى وأصدق وأبلغ نصرة لغزة في العالم أجمع، وحزب الله كان أول من انتصر لغزة على امتداد الأمة، ليس بالكلام أو التظاهر، وإنما بالسلاح والمواجهة وبذل الدماء".
وختم قاووق: "إن استمرار التطبيع العربي مع العدو الإسرائيلي هو جزء من العدوان على فلسطين وأهل غزة، وهناك دول تطبيع عربية لها علاقات اقتصادية وعسكرية وأمنية مع العدو حتى اليوم، وهذا يشكل عدوانا مباشرا على أهل غزة".
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