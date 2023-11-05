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لبنان

قوى الأمن تبحث عن مسنّ في العاقورة

Lebanon 24
05-11-2023 | 10:41
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان عناصر من مخفر العاقورة ومن الدفاع المدني، يقومون بالبحث عن رجل مسنّ من ابناء البلدة كانت عائلته ابلغت عن إختفائه منذ ساعات قرب سيّدة القرن في بلدة العاقورة.
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العاقورة

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