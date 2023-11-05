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لبنان

نقابة معلّمي المدارس الخاصة أجلت انتخابات مجالس الفروع في بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
05-11-2023 | 10:43
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 نظمت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة اليوم الدورة الأولى من انتخابات مجالس الفروع في بيروت وجبل لبنان، في ثانوية علي بن أبي طالب في الأشرفيه كمركز اقتراع في بيروت، ومدرسة الرسل جونيه والمعهد الأنطوني الحدت بعبدا كمركزي اقتراع في جبل لبنان.
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وبعد عدم اكتمال النصاب، وتنظيم محضر بذلك وفق الأصول، اعلنت النقابة تأجيل الانتخابات إلى دورة ثانية تقام الأحد المقبل بتاريخ ١٢ تشرين الثاني بمَن حضر، في المراكز المذكورة. وجددت النقابة دعوة الزملاء المعلمين إلى المشاركة في هذه الانتخابات وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في فرعي بيروت وجبل لبنان.

وذكّرت النقابة بأن الأعضاء المرشحين في زحله وبعلبك والشمال وصيدا والنبطيه قد فازوا بالتزكية.
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