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لبنان

الجيش الاسرائيلي يركتب مجرزة جنوب لبنان.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف سيارة مدنية

Lebanon 24
05-11-2023 | 11:56
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ارتكبت القوات الاسرائيلية مجزرة مساء اليوم، عندما استهدفت مسيراتها سيارة مدنية على طريق عيناثا - عيترون في قضاء بنت جبيل، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وفي التفاصيل ان سيارتين كانتا تسيران خلف بعضهما، الاولى يقودها الصحافي سمير عبد الحسين ايوب (مراسل قناة روسية وهو من بلدة عيناثا)، وخلفه سيارة CRV  تقودها المواطنة هدى عبد النبي حجازي (ابنة اخت الصحافي سمير ايوب) وبرفقتها والدتها واولادها الثلاثة، عندما تعرضوا لغارة من مسيرة معادية، فأصيبت سيارة الـCRV اصابة مباشرة وانقلبت الى جانب الطريق واندلعت فيها النيران.
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وادت الغارة الى استشهاد كل من سميرة عبد الحسين ايوب (شقيقة الصحافي سمير ايوب)، واحفادها الاشقاء ريماس محمود شور (14 عاما)، تالين محمود شور (12 عاما)، وليان محمود شور (10 اعوام)، والدتهم هدى ايوب التي اصيبت بجروح مع شقيقها الصحافي سمير ايوب.


وعملت سيارات اسعاف تابعة لكشافة الرسالة على نقل الجرحى والجثامين الى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل.
 
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