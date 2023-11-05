وزير البيئة: سنتقدم بشكوى ضد استخدام العدو الاسرائيلي القذائف الفوسفورية

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كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين على منصة "إكس": "4.6 مليون متر مربع (462 هكتارا) حرقتها قذائف العدو الاسرائيلي واسلحته الفوسفورية على البلدات الحدودية في جنوب لبنان، والتي اشعلت أكثر من 100 حريق وامتدت على مساحات حرجية شاسعة ذات أهمية بيئية عالية وأراض زراعية وعشرات الاف أشجار الزيتون".وأضاف: "سنتقدم بشكوى موثقة ضد سياسة الارض المحروقة واستخدام الفوسفور التي ينتهجها العدو الاسرائيلي".