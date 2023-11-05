بعد ساعات من الإبلاغ عن اختفائه... تم العثور على المسن في العاقورة

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام أنه تم العثور على المسن الذي كان قد أضل الطريق في العاقورة والذي كانت عائلته قد أبلغت عن اختفائه منذ ساعات، وهو بصحة جيدة.

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