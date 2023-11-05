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لبنان
بعد ساعات من الإبلاغ عن اختفائه... تم العثور على المسن في العاقورة
Lebanon 24
05-11-2023
|
11:14
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أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام أنه تم العثور على المسن الذي كان قد أضل الطريق في العاقورة والذي كانت عائلته قد أبلغت عن اختفائه منذ ساعات، وهو بصحة جيدة.
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