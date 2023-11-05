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لبنان

اطلالة جديدة لنصرالله.. اليكم الموعد

Lebanon 24
05-11-2023 | 11:46
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صدر عن اعلام حزب الله: "يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن ‎نصرالله السبت المقبل الساعة الثالثة بعد الظهر بمناسبة يوم شهيد ‎حزب الله."
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