بلدة في الشّوف "تنتخبُ رئيساً".. من هي؟

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أفضت إتصالاتٌ حصلت مؤخراً إلى وجود توجّه لإنتخاب السيد محمد جميل الزعرت رئيساً لبلدية برجا - قضاء الشوف، وذلك خلفاً للسيد كامل الخطيب الذي تولى الرئاسة بالإنابة بدلاً من الرئيس السابق ريمون حمية الذي قبِل محافظ جبل لبنان محمد مكاوي إستقالته من البلدية قبل أكثر من أسبوع.وقالت المصادر أنّ تعيين رئيسٍ جديد للبلدية كان محطّ إهتمام من قبل مرجعيات سياسية أساسية في الشوف، مشيرة إلى أن هناك ترقباً لجلسة إنتخاب الرئيس العتيد يوم الأربعاء المُقبل في قائمقامية الشّوف.وأشارت المعلومات إلى أنَّ الإتصالات التي أجريت مع الزعرت خلال الساعات الماضية، ساهمت في إقناعهُ بتولي مهمة الرئاسة بعدما كان يرفضها تماماً إبان طرحها عليه قبل أسبوعين، وقالت المصادر إن الزعرت يحظى بأكثرية الأصوات داخل المجلس البلدي، كما أنهُ مقبولٌ من مختلف الأطراف وكانت له علاقة جيدة مع الجميع ونأى بنفسهِ عن الإشكالات التي شهدتها البلدية طيلة الفترة الماضية، كما كان له دورٌ في تقريب وجهات النظر بين أطراف مُتخاصمة.