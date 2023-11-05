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لبنان

للمتجهين من الشمال الى بيروت.. هذا الخبر يهمكم

Lebanon 24
05-11-2023 | 12:03
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أفادت غرفة التحكم المروري عن ان حركة المرور كثيفة تسجل من طبرجا باتجاه جونيه حتى ذوق مكايل.
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