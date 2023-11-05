22
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أدرعي: حزب الله يخاطر بالاستقرار في جنوب لبنان
Lebanon 24
05-11-2023
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل حزب الله اليوم مهاجمة مواقع عسكرية وبلدات مدنية اسرائيلية دون تمييز بين مدنيين وعسكريين، وقد أسفرت احدى الهجمات عن مقتل مواطن إسرائيلي، بحسب ما أعلنه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
Advertisement
وتابع: "حزب الله الارهابي يواصل زعزعة الاستقرار الأمني على الحدود الشمالية ويستهدف سكان الشمال دون تمييز ويخاطر بالاستقرار في جنوب لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
Lebanon 24
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
16:42 | 2023-11-04
04/11/2023 04:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة لافتة في سعر "تنكة" الزيت.. هكذا أصبح
Lebanon 24
زيادة لافتة في سعر "تنكة" الزيت.. هكذا أصبح
03:15 | 2023-11-05
05/11/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يركتب مجرزة جنوب لبنان.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف سيارة مدنية
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يركتب مجرزة جنوب لبنان.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف سيارة مدنية
11:56 | 2023-11-05
05/11/2023 11:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما طلبه من المدارس غداً
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما طلبه من المدارس غداً
14:10 | 2023-11-05
05/11/2023 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة
10:27 | 2023-11-05
05/11/2023 10:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:40 | 2023-11-05
مجزرة عيناتا تعيد الذاكرة 50 عاماً إلى الوراء.. هكذا تنتقم إسرائيل من أطفال لبنان
12:54 | 2023-11-05
توتر كبير عند الحدود الجنوبية ردا على جريمة عيناتا.. وحزب الله: لن نتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين
15:07 | 2023-11-05
الجيش الاسرائيلي يكشف "دور المخابرات" في هجمات لبنان
14:10 | 2023-11-05
بيان لوزير التربية.. هذا ما طلبه من المدارس غداً
13:45 | 2023-11-05
هل ارسلت اليونيفيل برقية للأمم المتحدة حول الأوضاع في الجنوب؟
13:30 | 2023-11-05
لبنان يشكو اسرائيل أمام مجلس الأمن
فيديو
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
05/11/2023 23:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
04:00 | 2023-11-04
05/11/2023 23:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
04:00 | 2023-10-29
05/11/2023 23:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24