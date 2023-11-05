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لبنان

أدرعي: حزب الله يخاطر بالاستقرار في جنوب لبنان

Lebanon 24
05-11-2023 | 12:20
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واصل حزب الله اليوم مهاجمة مواقع عسكرية وبلدات مدنية اسرائيلية دون تمييز بين مدنيين وعسكريين، وقد أسفرت احدى الهجمات عن مقتل مواطن إسرائيلي، بحسب ما أعلنه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
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وتابع: "حزب الله الارهابي يواصل زعزعة الاستقرار الأمني على الحدود الشمالية ويستهدف سكان الشمال دون تمييز ويخاطر بالاستقرار في جنوب لبنان".
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