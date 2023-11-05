ميقاتي يدين الجريمة الاسرائيلية وردود فعل شاجبة





Advertisement ميقاتي: هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام



رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في بيان: "إن استهداف العدو الاسرائيلي المدنيين في عدوانه على لبنان واستشهاد اربعة اشخاص من بينهم ثلاثة اطفال في الجنوب الليلة وجرح آخرين بنيران المسيّرات جريمة نكراء تضاف الى سجل جرائم الاحتلال.



هذه الجريمة برسم مَنْ يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان.



هذه الجريمة وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وغزة.



هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وايضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الاسرائيلي الى مجلس الامن على خلفيتها. والمطلوب من دول القرار في مجلس الامن العودة الى تطبيق شرعة الامم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وانقاذ ما تبقى من انسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق.

رحم الله الشهداء"



بري: من غزة الى جنوب لبنان سياق واحد



دان رئيس مجلس النواب نبيه بري "إستهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المدنيين في سياراتهم والمسعفين صباحاً اثناء قيامهم بواجبهم الانساني".



وقال: "آخر بنك اهداف الإحتلال الإسرائيلي الجريمة التي إرتكبها بحق الاطفال على طريق عيترون عيناتا والتي أدت الى إستشهاد إمراة وثلاثة من أحفادها، ان ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ومستوياتها والعسكرية والسياسية وأحد عيناتها وزير التراث فيها، الذي دعا الى إستخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل أنموذجاً لإرهاب الدولة المنظم وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد". دانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداء الاسرائيلي الذي أودى بحياة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال في منطقة عيناتا، وأعلنت انها ستتقدم بشكوى للأمم المتحدة بشأن مقتل مدنيين بينهم فتيات بضربة إسرائيلية.رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في بيان: "إن استهداف العدو الاسرائيلي المدنيين في عدوانه على لبنان واستشهاد اربعة اشخاص من بينهم ثلاثة اطفال في الجنوب الليلة وجرح آخرين بنيران المسيّرات جريمة نكراء تضاف الى سجل جرائم الاحتلال.هذه الجريمة برسم مَنْ يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان.هذه الجريمة وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وغزة.هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وايضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الاسرائيلي الى مجلس الامن على خلفيتها. والمطلوب من دول القرار في مجلس الامن العودة الى تطبيق شرعة الامم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وانقاذ ما تبقى من انسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق.رحم الله الشهداء"دان رئيس مجلس النواب نبيه بري "إستهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المدنيين في سياراتهم والمسعفين صباحاً اثناء قيامهم بواجبهم الانساني".وقال: "آخر بنك اهداف الإحتلال الإسرائيلي الجريمة التي إرتكبها بحق الاطفال على طريق عيترون عيناتا والتي أدت الى إستشهاد إمراة وثلاثة من أحفادها، ان ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ومستوياتها والعسكرية والسياسية وأحد عيناتها وزير التراث فيها، الذي دعا الى إستخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل أنموذجاً لإرهاب الدولة المنظم وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد".

بو حبيب: تحضير شكوى جديدة لمجلس الامن الدولي





وقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب تعليقا على مجزرة عيناتا: "باشرنا تحضير شكوى جديدة عاجلة لمجلس الامن الدولي سنقدمها غدا" ردا" على جريمة اسرائيل في عيناتا بحق الاطفال الثلاثة والعائلة البريئة".



كلّاس: العدالة الدولية مكتومة القيد



وكتب وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس على منصة "اكس" تعليقًا على المجزرة الاسرائيلية التي استهدفت سيارتين مدنيتين في عيناثا وأدت الى استشهاد 3 اطفال وجدتهم":



"مجزرةُ الطفولة كلُّ دمعٍ دمعُنا كلُّ دَمِ دَمُنا الرحمة لأرواح الشهداء الملائكة.

إنزِلْ الينا يا رب ..! العدالة الدولية مكتومة القيد ".





التيار الوطني الحر: للجم اسرائيل



واستنكر التيار الوطني الحر الجريمة الاسرائيلية ضد المدنيين العزل والاطفال وكأن العدو يريد ان يوسّع نطاق اعتداءاته عمداً ضد لبنان ليمدد اطار الحرب بعد الفشل في الوصول لاهدافه في غزة، وعلى اثر التحوّل في المزاج العام الدولي المندد بجرائم الابادة الجماعية التي تمارسها في غزّة . ينبّه التيار الدول الغربية الداعمة لاسرائيل الى وجوب لجمها اذا كانت فعلاً تريد ان تتجنب توسّع الحرب وذلك لمنعها من جرّ الغرب الى حرب متفلّتة من كل الضوابط . يتقدم التيار بالعزاء من أهالي الشهداء.





حركة "أمل": تمادي الكيان الصهيوني يمثل تهديداً للأمن

دان المكتب السياسي لحركة "أمل" استهداف العدو الإسرائيلي للمدنيين وسيارات الإسعاف في الجنوب، واعتبر في بيان أن "إستهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي المدنيين كما حصل مساء اليوم على طريق عيناتا عيترون وصباحاً باستهداف المسعفين التابعين للدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية، وما يحصل في كل لحظة في قطاع غزة من حرب إبادة يدلل على الطبيعة العدوانية والارهابية للكيان الصهيوني، والذي من خلال تماديه بإرتكاب المزيد من المجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين يمثل تهديداً جديا للأمن والسلام الدوليين".





بوشكيان: لا حدود لإرهاب إسرائيل



دان وزير الصناعة جورج بوشكيان "إعتداء اسرائيل المجرم والارهابي المستمر على لبنان". وقال في بيان: "هي بقصفها الوحشي عائلة لبنانية وقتلها سيدة وثلاثة أطفال في عيناتا الجنوبية، إنما تدين نفسها بخرق المواثيق الدولية وقتل المدنيين العزّل. لا حدود للاجرام الاسرائيلي المتغطرس. والمشكلة بتماديها، وبغياب المجتمع الدولي عن التصدي لها وردعها الا بإصدار البيانات التي لا تغيّر في واقع الأمر".



وختم: "نأمل من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار جريء يقضي بادانتها وتجريمها، لا أن ينقسم الأعضاء ويبرّؤون المجرم ويتفرّجون على الضحية".

وزير الزراعة: عدو لا يفهم الا منطق الموت



كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر تطبيق "اكس": "عدو لا يفهم الا منطق الموت، لم يكتف بقتل اطفال غزة، ها هو يقتل بدم بارد ابرياء بينهم ثلاثة اطفال في داخل الاراضي اللبناينة على مسمع العالم كل العالم".

أرسلان: العدو يصرّ على جرّ لبنان إلى حربٍ لا يعرف عواقبها



وكتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان على منصة "إكس": "حين يكون الرد على كلام عقلاني وواضح وضوح الشمس في الخطاب الأخير للسيد نصرالله بجريمة نكراء تستهدف مدنيين وأطفال، تصبح كل الإحتمالات مفتوحة. فالعدو الذي يصرّ على جرّ لبنان إلى حربٍ لا يُدرك عواقبها، يبدو أنّه لا ينصاع إلى أسياده ولا يفهم إلا بلغة القتل ومنطق القوة.



رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى وأحر التعازي إلى اللبنانيين والجنوبيين وأبناء بلدة ‫عيناتا".

فرنجيّة: جريمة عيناتا تطوّر خطير

كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على منصة "أكس": "جريمة عيناتا تطوّر خطير يلزِمنا بالمسؤولية جميعاً لأن نتوحّد في وجه عدو لا يميّز ولا يرحم. الرحمة للشهداء والصبر والعزاء لأهلهم وعائلتهم وللبنان".

سلوم: لإبعاد يد الإجرام الاسرائيلي عن لبنان

استنكر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، في بيان، "المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الإنسانيّة جمعاء، وآخرها جريمة عيترون المروّعة والتي راح ضحيّتها أبرياء عزّل، وكذلك استهدافات القطاع الصحي من مستشفيات وطواقم طبية في غزّة"، وقال: "كل هذا يدفعنا الى مطالبة المعنيين ببذل قصارى جهدهم لإبعاد يد الإجرام الصهيوني عن لبنان، لأن لا طاقة للقطاع الصحي على تحمّل ذلك".





حجار: التزام ميثاق الأمم المتحدة ضروري لحماية المدنيين





كتب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار عبر منصة "اكس": "إنها لحقيقة مأسوية وغير مقبولة أن يكون الأطفال الأبرياء ضحايا للعنف الإسرائيلي غير المبرر، سواء في غزة أو في لبنان! بقلب مثقل تلقيت نبأ استشهاد 3 أطفال وجدتهم داخل سيارتهم على طريق عيناتا، بعد ذبحهم بغارة إسرائيلية ظهر اليوم. الإدانة لا تكفي! تعاطف المسؤولين في عواصم القرار لا يكفي. التزام ميثاق الأمم المتحدة ضروري لحماية المدنيين وبخاصة الأطفال. الرحمة لأرواحهم وأسأل الله الصبر والقوة لأهلهم وأصدقائهم".