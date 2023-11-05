توتر كبير عند الحدود الجنوبية ردا على جريمة عيناتا.. وحزب الله: لن نتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين

تشهد الحدود الجنوبية توترا شديدا مساء اليوم، بعد الجريمة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية في منطقة عيناتا وأدت الى استشهاد 4 أشخاص بينهم 3 أطفال.

وأطلقت عناصر من حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه الشمال الاسرائيلي، سقط بعضها في مسطونتي كريات شمونة والمطلة والجليل، فيما اعترضت القبة الحديدة البعض الاخر.

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ومساء، أطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة و3 قذائف مدفعية ونفذ حملة تمشيط بالرشاشات حول اطراف حولا وميس الجبل، بعد الاشتباه بتحرك في وادي هونين.

حزب الله: لن نتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أنه و"رداً على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم ‏التي استهدف فيها سيارةً مدنيةً عند طريق المعيصرة بين عيناتا وعيترون التي ‏أدت إلى استشهاد سيدة وثلاثة اطفال من احفادها قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة (7:20) من مساء يوم الأحد 5/11/2023 بقصف مستعمرة كريات ‏شمونة بعددٍ من صواريخ غراد (كاتيوشا).‏"

وتابع: " إن المقاومة الإسلامية تُؤكد أنها لن تتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين وسيكون ردّها ‏حازماً وقوياً. ‏"