حزن وحداد غداً.. مدرسة راهبات القلبين الاقدسين عين ابل تنعى شهداء عيناتا

نعت مدرسة راهبات القلبين الاقدسين عين ابل تلامذتها ريماس محمود شور ١٤ سنة، وتالين محمود شور ١٢ سنة وليان محمود شور ١٠ سنوات بعد استهدافهم من قبل الجيش الاسرائيليمساء اليوم وأعلنت الحداد غداً، وكتبت عبر صفحتها على موقع فايسبوك:

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ما ذنب الأطفال في لعبة الشر والحرب والموت؟؟

ما ذنب البراءة أن تدنّس بوحول الكراهية والبغض والعنجهية؟

ما ذنب الضحكات البريئة أن تصمت أمام ألسنة النار والكبريت والدمار؟؟

أمام الفاجعة المَهولة،

أمام هول المصيبة وثقل الخبر،

أمام هذا الحدث المشؤوم والمستنكر بكل معاجم اللغة وكلماتها،

تنعى إليكم عائلة مدرسة القلبين الأقدسين في عين إبل من راهبات وإدارة وأساتذة وأهل وتلامذة بناتها ريماس محمود شور ١٤ سنة، وتالين محمود شور ١٢ سنة وليان محمود شور ١٠ سنوات, وتتقدم بأسمى وأقدس عبارات الأسى والحزن لفقدانهنّ في هذا الاعتداء الغاشم والمرفوض إنسانيًّا وأخلاقيًّا. كما وانها ترفع الصلاة من اجل شفاء والدتهن.

وبناء عليه، تتوقف الدروس غدا حدادا على روحهنّ الطاهرة ونرفع للباري صلاتنا ليخفف من هول هذه المصيبة علينا وعلى عائلتهنّ وتكون روحهنّ مع الأبرار والصديقين.

كما وسيحدّد لاحقا ساعة صلاة عن روحهنّ.

أعاننا الله وعائلتهنّ وكلّ من عرفهنّ راجين منه الصبر والرجاء وقوة الإيمان في هذا الوقت المرير.